РОАД: авторынок РФ упадет на 30%, а средняя цена нового авто составит 3 850 000 руб

В минувшем году средневзвешенная цена нового авто составляла, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)», 3 350 000 рублей, а к концу этого года достигнет отметки в 3 850 000. При этом по пессимистическому сценарию этой структуры, сам рынок легковых авто и LCV упадет на 30%.

Причины столь печального развития событий РОАД видит в нестабильном курсе рубля, неподъемной для бизнеса и простых граждан ставке рефинансирования и, разумеется, высоких коэффициентах утильсбора. И если хотя бы одна из этих составляющих не изменится в лучшую сторону, перспектив ни у российского автопрома, ни у российского авторынка, ни у российского автовладельца нет.

Кстати, об автовладельцах. Поскольку цены на новые авто будут расти постепенно, у автолюбителей, которые все же подумываю о приобретении новых «колес», еще есть купить их по «старым» ценам. Так, глава РОАД г-н Подщеколдин рекомендует сделать это в первом квартале текущего года.