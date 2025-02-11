SWM завершает сертификацию кроссовера G03F для России

Новые подробности о кроссовере SWM G03F сообщило аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на российский пресс-офис марки и генерального директора компании Shineray Motors Rus Вячеслава Галузинского.
Напомним, что в Китае SWM G03F продается под названием Big Tiger. Его длина достигает 4605 мм, клиентам предлагают варианты исполнения с салонами на пять и семь мест. В виде гибрида SUV доступен с силовой установкой, в которой первую скрипку играет 143-сильный электродвигатель. В свою очередь 102-сильный обычный мотор объемом 1,5 л является генератором для батареи емкостью 8,8 кВтч. Еще есть вариант с классическим 110-сильным «атмосферником».
В начале октябре портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Петербурге дебютировала новая версия флагманского кроссовера SWM G01. В ближайшее время в России обещают представить его обновленную модификацию.