SWM завершает сертификацию кроссовера G03F для России

Новый «поднебесный» кроссовер SWM G03F проходит финальную стадию сертификации в России, после чего можно будет смело начинать его продажи. Новинка должна привлечь внимание не только обычных покупателей, но и корпоративных клиентов. Сроки российского дебюта паркетника неоднократно переносились. Согласно последним данным, выход G03F на отечественный рынок намечен на май-июнь 2025 года.

Новые подробности о кроссовере SWM G03F сообщило аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на российский пресс-офис марки и генерального директора компании Shineray Motors Rus Вячеслава Галузинского.

Напомним, что в Китае SWM G03F продается под названием Big Tiger. Его длина достигает 4605 мм, клиентам предлагают варианты исполнения с салонами на пять и семь мест. В виде гибрида SUV доступен с силовой установкой, в которой первую скрипку играет 143-сильный электродвигатель. В свою очередь 102-сильный обычный мотор объемом 1,5 л является генератором для батареи емкостью 8,8 кВтч. Еще есть вариант с классическим 110-сильным «атмосферником».

В начале октябре портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Петербурге дебютировала новая версия флагманского кроссовера SWM G01. В ближайшее время в России обещают представить его обновленную модификацию.