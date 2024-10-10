Дебютировали новые версии битопливных BAIС U5 Plus и SWM G01

Экологичные автомобили показали в рамках международного газового форума. Они являются совместным проектом калининградского «Автотора» и ООО «Газпром газомоторные системы». Основным топливом для продемонстрированных публике версий BAIС U5 Plus и SWM G01 является метан, бензин отошел на второй план.

Первую партию биотопливных BAIС U5 Plus выпустили на «Автоторе» весной. Процесс проходил в рамках тестирования технологии конвейерного производства. Изюминкой выставочного образца в северной столице является его адаптация для нужд учебно-экзаменационного центра ДОСААФ. В том числе такой машиной могут пользоваться люди с ограниченными возможностями.

SWM G01 с пометкой CNG является предсерийной модификацией первого в нашей стране SUV, собранного на промышленной производственной площадке. Автомобиль получил оптимальную техническую начинку. Газ, как главный вид горючего, снижает выбросы вредных веществ в атмосферу и позволяет сократить расходы. SWM G01 оборудован тремя 28-литровыми газовыми баллонами, установленными в нише багажника. Комплект ГБО включает в себя автоматические баллонные вентили, газовый фильтр и топливную рейку, редуктор КПГ и заправочное устройство.