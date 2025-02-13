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Новые изображения седана Chery Fulwin A9 с лидаром появились в Сети

Четырехдверка готовится встать на конвейер

Похоже, что инженеры «поднебесного» концерна Chery оборудовали большой седан Fulwin A9 лидаром. На новых рендерах, продемонстрированных общественности, четко видна соответствующая горбинка на стыке ветрового стела и крыши. Кроме того, появилось больше подробностей об оснащении этой четырехдверки, которая, судя по индексу, будет флагманом линейки.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Новые изображения седана Chery Fulwin A9 с лидаром появились в Сети

Как сообщает AutoHome, изначально Chery Fulwin A9 будет «вооружен» гибридной силовой установкой. В ее состав входит 143-сильный классический ДВС объемом 1,5 л и 204-сильный электромотор. Заявлено, что общая дальность хода составляет 1500 км, на электричестве — в районе 200 км.

Клиенты смогут рассчитывать на спойлер с сервоприводом и полностью независимую подвеску с адаптивными амортизаторами. В паре с парковочным ассистентом бортовая электроника должна обеспечить второй уровень автономности.

В салоне установлен мультимедийный комплекс с диагональю экрана 15,6 дюйма. Предусмотрены 23 динамика и активное шумоподавление. Плюс камеры кругового обзора и климатическая установка с ароматизатором.

Ожидается, что старт продаж Chery Fulwin A9 в Китае состоится в ближайшие месяцы. Новинка имеет все шансы добраться и до российского рынка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к нам привезут обновленный Chery Arrizo 8.

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