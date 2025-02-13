Новые изображения седана Chery Fulwin A9 с лидаром появились в Сети

Похоже, что инженеры «поднебесного» концерна Chery оборудовали большой седан Fulwin A9 лидаром. На новых рендерах, продемонстрированных общественности, четко видна соответствующая горбинка на стыке ветрового стела и крыши. Кроме того, появилось больше подробностей об оснащении этой четырехдверки, которая, судя по индексу, будет флагманом линейки.

Как сообщает AutoHome, изначально Chery Fulwin A9 будет «вооружен» гибридной силовой установкой. В ее состав входит 143-сильный классический ДВС объемом 1,5 л и 204-сильный электромотор. Заявлено, что общая дальность хода составляет 1500 км, на электричестве — в районе 200 км.

Клиенты смогут рассчитывать на спойлер с сервоприводом и полностью независимую подвеску с адаптивными амортизаторами. В паре с парковочным ассистентом бортовая электроника должна обеспечить второй уровень автономности.

В салоне установлен мультимедийный комплекс с диагональю экрана 15,6 дюйма. Предусмотрены 23 динамика и активное шумоподавление. Плюс камеры кругового обзора и климатическая установка с ароматизатором.

Ожидается, что старт продаж Chery Fulwin A9 в Китае состоится в ближайшие месяцы. Новинка имеет все шансы добраться и до российского рынка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к нам привезут обновленный Chery Arrizo 8.