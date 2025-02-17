В России 5 автобрендов изменили цены в первой половине февраля

В нашей стране с 1 по 15 февраля несколько автомобильных марок сменили прайсы новых легковушек. Линейка кроссоверов SWM подорожала целиком, повысились цены на две модели Solaris, гибридный паркетник Evolute. Зато кроссоверы Haval Dargo и Dargo X, сошедшие с конвейера в прошлом году, стали доступнее. Кроме того, Exeed снизила стоимость трех моделей.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в зависимости от версии SWM G01 прибавил в цене 5,4 — 5,9% или от 104 500 до 107 800 рублей. Теперь он обойдется в 1 887 500 — 2 107 500 рублей. Стоимость G01F теперь находится в диапазоне от 1 805 000 до 2 371 500 рублей, G05 Pro — от 1 684 500 до 1 992 000 рублей.

Haval Dargo и Dargo X, выпущенные в прошлом году, оцениваются в 3 049 000 — 3 599 000 и 3 349 000 — 3 549 000 рублей соответственно. Но свеженький Jolion текущего модельного года стал дороже, вилка цен на популярного «китайца» составляет 2 149 000 — 2 949 000 рублей.

В случае Solaris седан KRS и кросс-хэтчбек KRX подорожали на 20 000 рублей, лишившись «механики». За четырехдверку стали просить от 2 180 000 до 2 485 000 рублей, за ее собрата — от 2 281 000 до 2 586 000 рублей.

Кроссовер Exeed RX в комплектации Urban оценили в 4 550 000 рублей. LX в исполнении Business предлагают за 3 040 000 рублей, версию Prestige — за 3 675 000 рублей. У внедорожника VX стали доступнее обе версии President — 6 350 000 и 6 050 000 рублей в конечном итоге.

В топовой версии «Премиум» гибридный Evolute i-Space подорожал до 2 940 000 рублей. Речь идет о прибавке в 150 000 рублей.

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