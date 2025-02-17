В линейку Sinotruk в России добавится пикап Bolden S6

Старт продаж нового Sinotruk Bolden S6 на российском авторынке запланирован на первую половину 2025 года. Пикап получил заднюю рессорную подвеску, что делает новинку более практичной при съезде с асфальта. Изначально автомобиль «вооружен» полным приводом Part-time, но производитель предусмотрел версии с автоматически подключаемой системой 4х4 и «понижайкой».

Под капотом Bolden S6 установлен наддувный дизельный силовой агрегат, выдающий 177 л.с. и 410 Нм тяги. Габариты короткобазной модификации составляют 5365x1895x1890 мм при снаряженной массе 2085 кг. Также клиентам предложат и более тяжелое длиннобазное исполнение, в его случае длина достигает 5645 мм.

Для отделки салона использованы практичные материала, устойчивые к износу. В плане оснащения можно рассчитывать на мультимедийный комплекс и обогрев переднего ряда сидений, плюс двухзонную климатическую установку для комплектаций с «автоматом». В «базе» переключением передач заведует «механика».

Прайс-лист и полное описание комплектаций для Bolden S6 в Sinotruk пока не раскрывают. Эту информацию обещают рассекретить ближе к началу реализации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что до России доберется пикап Sinotruk Bolden S7.