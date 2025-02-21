Haval обновит кроссовер, который может выйти на авторынок России

В Сети появились первые тизерные изображения обновленного Xiaolong Max, растиражированные китайским производителем Haval. Судя по снимкам, оказавшимся в соцсетях благодаря одному из топ-менеджеров бренда, автомобиль сохранит свое нынешнее имя. Раньше считалось, что он получит в Китае индекс H7. Судя по всему, для российского рынка кроссоверу готовились присвоить название F8.

Как пишет CarNewsChina, обновленный Haval Xiaolong Max на данный момент сертифицировали в Китае только с гибридными силовыми установками. Они построены на основе классических 1,5-литровых двигателей с отдачей 116 и 156 л.с., а запас хода на электротяге составляет всего 126 км.

Опубликованные свежие кадры демонстрируют, в основном, головную оптику новинки. Речь идет о новой зауженной светотехнике, каждая фара состоит из пары блоков. Плюс соединяющий пунктир из LED-огней и подсвеченный логотип бренда. Что интересно, китайцы уже публиковали полноценное изображение Xiaolong Max, когда считалось, что его выпустят на местный рынок как Haval H7. Для России он считался одной из возможных новинок еще в 2023 году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что интерьер обещанного россиянам кроссовера Haval F8 «засветился» на просторах интернета.