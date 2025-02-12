Интерьер обещанного россиянам кроссовера Haval F8 «засветился» в Сети

Для нашего авторынка Haval F8 и H7 являются разными кроссоверами. «Семерку» анонсировали в России официально в середине января, модель пополнит линейку Pro. А «восьмерка» пока проходит дорожные тесты в Поднебесной и готовится к дебюту на местном рынке, но с локальным индексом H7. Тем временем папарацци успели рассекретить салон кроссовера.

Считалось, что интерьер паркетника, которому в России планируют присвоить название Haval F8, должен будет напоминать в этом ключе донорский Xiaolong Max. Но новинка обзавелась оригинальным салоном, выполненным в стилистике Haval H6 четвертой генерации. Физические кнопки исчезли, а селектор трансмиссии перекочевал на новый двухспицевый руль. Центральный тоннель получил пару подстаканников и беспроводную зарядку для гаджетов. Перед водительским креслом расположена цифровая приборная панель, передняя консоль украшена внушительных размеров тачскрином, сообщает ресурс «Китайские автомобили».

Ничего кардинально нового в Haval F8 нет. Он представляет собой основательно переосмысленный Xiaolong Max, чья премьера прошла на родине в 2023 года. Из-за низких продаж сменилось название и обновился дизайн.

По технической начинке подробностей для России пока нет. За исключением того, что «восьмерка» доберется до нас и с классическим мотором, и в виде гибрида. Габариты для Китая — 4780х1895х1725 мм при колесной базе 2810 мм. В движение паркетник приводит 299-сильная гибридная силовая установка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно писал о дебюте нового Haval H7 для России и старте его продаж.