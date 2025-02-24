В России официально стартовали продажи пикапа Sollers ST8

В нашей стране новый пикап Sollers ST8 доступен покупателям в комплектациях Optimum и Luxe. Минимальная цена составляет 2,82 млн рублей. Автомобиль оснащается 136-сильным дизелем объемом 2,0 л, либо 204-сильным 2,4-литровым бензиновым агрегатом. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая «механика».

В случае нового Sollers ST8 в базовую комплектацию Optimum включены система курсовой устойчивости и ABS, а также датчики контроля давления в шинах. Плюс можно рассчитывать на водительский ассистент при старте в гору и кондиционер с круиз-контролем. Пикап изначально укомплектован полностью светодиодными фарами, 18-дюймовыми колесами с литыми дисками и задними парктрониками. В салоне установлен мультимедийный комплекс с 10,4-дюймовым дисплеем и шестью динамиками. Передний ряд кресел обогревается, а стеклоподъемники оснащены электроприводом. Доступен бесключевой доступ и запуск двигателя.

Старшая версия Luxe отличается кожаным салоном и люком в крыше. Добавляются передние датчики парковки и камеры кругового обзора, электропривод складывания боковых зеркал.

За Sollers ST8 с бензиновым мотором в исполнении Optimum просят от 2,82 млн рублей, за Luxe придется заплатить минимум 2,92 млн «целковых». Последние цифры актуальны и для «базы» с дизелем, более продвинутые версии на старте оценили в 3,02 млн.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно писал об особенностях Sollers ST8.