Названы цены и более точные сроки начала продаж пикапа Sollers ST8

Sollers будет продавать новый полноприводный пикап ST8 в нашей стране в четырех вариантах исполнения. Две комплектации получат бензиновые 204-сильные двигатели объемом 2,4 л, еще парочку «вооружат» двухлитровыми 136-сильными дизелями. Во всех случаях за переключение передач отвечает 6-ступенчатая «механика». За базовое исполнение придется выложить минимум 2 820 000 рублей, продажи должны стартовать до конца февраля.

Об этом сообщает новостной телеграм-канал портала «Китайские автомобили». Наши коллеги узнали, что в топе Sollers ST8 будет стоить не менее 3 020 000 рублей. Но уже на начальном этапе реализации производитель предложит дисконт, позволяющий сэкономить 100 тысяч целковых.

Внешне российский Sollers ST8 отличается от донорского «китайца» JAC T8 Pro шильдиками и оригинальной радиаторной решеткой. Габариты пикапа составляют 5325х1880 х1830 мм. Дебют модели состоялся в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге в прошлом году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что пикапы Sollers ST6 и ST8 встали на конвейер УАЗа. На предприятии стартовала сборка полного цикла.