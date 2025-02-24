Седан GAC Empow приготовился к российским продажам

Новый Empow стал первым седаном, который китайский автоконцерн GAC решился продавать в России. Судя по всему, четырехдверка уже добралась до дилеров в нашей стране. Фотошпионы выследили автомобиль на заснеженной площадке у одного из автосалонов. Ожидается, что продажи начнутся в марте, стартовая цена должна составить 2,9-3 млн «целковых».

Шпионские фото GAC Empow из РФ опубликовал телеграм-канал No Limits. В паблике уточняется, что кадры прислали его читателями. Изначально седан оснащается 170-сильным наддувным двигателем объемом 1,5 л, переключением передач заведует «робот» на 7 ступеней. Более дорогие версии комплектуются турбомотором, выдающим 265 л.с., он «дружит» с 8-диапазонным «автоматом».

Габариты Empow — 4700x1850x1432 мм. В салоне расположены два дисплея с диагональю 10,3 дюйма, бортовая электроника поддерживает протоколы подключения HiCar и CarPlay. На родине модель продается с 2021 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о сертификации GAC Empow для российского рынка.