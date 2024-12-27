В России сертифицировали седан GAC Empow

Китайский бренд GAC, который до сих пор продавал в России из легковушек только кроссоверы и минивэны, решил попытать удачу в сегменте седанов. В следующем году марка выведет на наш рынок четырехдверный Empow — Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), необходимое для запуска модели, производитель уже оформил.

О том, что GAC сертифицировал в нашей стране седан Empow, сообщил портал «Китайские автомобили», обнаруживший соответствующие документы в реестре Росстандарта. Эта модель построена на модульной платформе GPMA — той же «тележке», что лежит в основе кроссовера GS8 второго поколения. Габариты дебютанта: 4700/1850/1432 мм при колесной базе 2736 мм. Дорожный просвет — около 140 мм.

В Поднебесной у GAC Empow две модификации. Первая — с 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. и семиступенчатым «роботом». Вторая — с 265-сильным двигателем на 2 литра и восьмидиапазонным «автоматом». С какими силовыми агрегатами четырехдверка будет продаваться в России, непонятно. Поскольку в открытом доступе технических характеристик из ОТТС нет, а производитель эту информацию пока не раскрывает.

Ближайший конкурент GAC Empow — лифтбэк Changan Uni-V. Хотя последний чуть компактнее и дешевле в Китае. Так, если за «Чанган» в КНР просят от 109 тысяч юаней, то за GAC — от 118 тысяч. Зная это, можно смело предположить, что Empow будет дороже своего главного соперника и в России. Последний сегодня предлагается по цене от 2 859 900 рублей. Следовательно, дебютант едва ли уложится в три миллиона — особенно учитывая, что 1 января в РФ снова поднимут ставки утильсбора.