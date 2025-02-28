В Совфеде разработали условия возвращения западных автобрендов в Россию

Список условий, которые предлагается выдвинуть зарубежным автомобильным компаниям при их желании вернуться в Россию, составили представители Комитета Совета Федерации по экономической политике. В основном речь идет о создании новых производственных площадок и их сохранении на случай внеочередного ухода западных брендов из нашей страны.

Как сообщают «Ведомости», деятельность заграничных автоконцернов в России собираются ограничить, допустив их обратно к работе в нашей стране только в рамках совместных предприятий (СП) с отечественными партнерами. При этом бизнес должен принадлежать российским компаниям, управление проектом власти хотят доверить только им. Кроме того, любая конструкторская документация, разработки и технологии, плюс плоды интеллектуальных усилий могут быть исключительно собственностью СП.

Льготы для сбежавших автомобильных марок, пожелавших вернуться в Россию, не предусмотрены. Согласно предлагаемым нововведениям, требования к степени локализации должны быть высокими, и это необходимо отразить в специальных инвестиционных контрактах. Также в Совфеде выдвинули инициативу, направленную на то, чтобы связать возвращение западных компаний с антироссийскими санкциями. Руководство страны, представители которой захотят заниматься автопромом в России, должно будет отменить все ограничения, направленные против нашего государства.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, кто из сбежавших автобрендов вернется в РФ первым, а кому дорога закрыта.