Фотография салона обновленного Tank 700 впервые появилась в Сети

Китайские «фотошпионы» сумели выследить обновленный премиальный внедорожник Tank 700 во время дорожных испытаний на родине. Судя во всему, автомобиль решили обновить только изнутри, оставив экстерьер нетронутым. «Поднебесный» производитель поступил аналогичным образом с младшим Tank 300, который дебютировал в КНР на прошлой неделе.

Если верить снимку, опубликованному ресурсом AutoHome, Tank 700 обзавелся рулевым колесом с двумя спицами, а селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку. Режимами работы полного привода можно управлять с помощью набора тумблеров. На центральной консоли сохранились часы, как и ряд кнопок по обе стороны от них. Выше располагается ощутимо растянутый тачскрин мультимедийного комплекса. Его экран со стороны переднего пассажира доходит до конца торпедо.

Перемен в плане технической начинки у «семисотого» не ожидается. В Китае премиальный внедорожник оснащается 524-сильной V-образной «шестеркой». В нашей стране дореформенный Tank 700 можно приобрести в виде 517-сильного подзаряжаемого гибрида либо «мягкого» — с 48-вольтным стартером-генератором. Вилка цен составляет 9,5 — 12,5 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в начале февраля стартовали официальные российские продажи внедорожника Tank 400.