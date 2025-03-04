Фотография салона обновленного Tank 700 впервые появилась в Сети

Если верить снимку, опубликованному ресурсом AutoHome, Tank 700 обзавелся рулевым колесом с двумя спицами, а селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку. Режимами работы полного привода можно управлять с помощью набора тумблеров. На центральной консоли сохранились часы, как и ряд кнопок по обе стороны от них. Выше располагается ощутимо растянутый тачскрин мультимедийного комплекса. Его экран со стороны переднего пассажира доходит до конца торпедо.
Перемен в плане технической начинки у «семисотого» не ожидается. В Китае премиальный внедорожник оснащается 524-сильной V-образной «шестеркой». В нашей стране дореформенный Tank 700 можно приобрести в виде 517-сильного подзаряжаемого гибрида либо «мягкого» — с 48-вольтным стартером-генератором. Вилка цен составляет 9,5 — 12,5 млн рублей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в начале февраля стартовали официальные российские продажи внедорожника Tank 400.