Стартовали официальные российские продажи внедорожника Tank 400

Первые покупатели уже могут забрать свои новые Tank 400 из дилерских шоу-румов. Речь идет о владельцах «китайцев», которые выбрали «живую» покупку в автосалоне или оформили заказ через мобильное приложение GWM Store. «Четырехсотый» стал у нас четвертой моделью в линейке «рамников» бренда, новинка заняла свою нишу между Tank 300 и 500. Комплектации — две, начальная цена — 5,8 млн рублей.

Tank 400 приводит в движение 245-сильный турбомотор объемом 2,0 л. Крутящий момент — 380 Нм. Переключением передач заведует 9-диапазонны «автомат». На расход до «сотни» внедорожнику требуется 9,7 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 10,2 л на 100 км. На бездорожье «четырехсотый» порадует владельца «умным» полным приводом, понижайкой, блокировками дифференциалов и дюжиной режимов движения.

Багажное отделение вмещает от 566 до 1803 л — конечный объем зависит от трансформации задних сидений. Основными функциями Tank 400 можно управлять через центральный тачскрин мультимедийного комплекса с диагональю 16,2 дюйма. «Зимний» пакет предусматривает обогрев руля, ветрового и заднего стекла, а также всех сидений и внешних зеркал, плюс форсунки омывателя.

При покупке нового Tank 400 можно выбирать между четырьмя цветами экстерьера. Кузов может быть черным, серым, серебристым или зеленым. За исполнение Adventure дилеры просят от 5 799 000 рублей, за старшую комплектацию Premium придется выложить минимум 6 199 000 рублей. Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал оснащение Tank 400 для российского рынка.