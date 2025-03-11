Стало известно, когда семейный минивэн от АВТОВАЗа поступит в продажу

Волжский автозавод планирует поставить на конвейер новый семейный автомобиль, салон которого будет рассчитан на 5 и 7 мест. На данный момент специалисты АВТОВАЗа занимаются подготовкой к производству новинки, разработка минивэна, судя по всему, уже завершена. Это большой проект, в него в общей сложности собираются вложить 21 млрд рублей.

Новинку выпустят с двумя версиями салона: на пять и семь мест

Как сообщает «Прайм», новыми подробностями о минивэне из Тольятти поделился вице-президент АВТОВАЗа Сергей Громак. Он рассказал о новинке в рамках круглого стола «Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли».

Напомним, прототип минивэна «Б-Вэн» в конце января продемонстрировали Президенту России Владимиру Путину, когда глава государства приезжал на АВТОВАЗ. Согласно внутризаводским документам, эта модель пока проходит под аббревиатурой RGH. Возможно, в будущем «Б-Вэн» станет альтернативой LADA Largus, а в его основу может лечь платформа от флагманской «Весты».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что концепт минивэна «Лады» появится уже в этом году. Пока рынок благоволит такому формату.