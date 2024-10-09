Названы сроки запуска новейшего минивэна LADA в серию

Если все пойдет по плану, концепт минивэна «Лады» появится в 2025 году. В модельном ряду бренда новинка должна дополнить уже существующий и хорошо известный LADA Largus. Производители собираются поставить ее на конвейер через полгода после анонса.

Появление концептуальной версии новейшего минивэна LADA в следующем году подтвердил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в эфире канала «Россия-24». Он уточнил, что автомобиль пойдет в серию не раньше 2027 года. Для тольяттинского автогиганта минивэн является перспективой ближайших трех или четырех лет. Во многом это будет зависеть от состояния рынка. На данный момент он настроен на появление подобной новинки. Соколов утверждает, что с этой идеей АВТОВАЗ находится в тренде.

Ранее появление новейшего отечественного минивэна у «Лады» прокомментировал вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Он объяснил, что в Тольятти видят шанс и хотят им воспользоваться. Кроме того, шла речь о создании пикапа.