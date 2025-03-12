SsangYong вернулся: в России начались официальные продажи автомобилей KGM

О старте российских продаж новинок KGM сообщила компания «Рэкс-Моторс» — импортер марки. По словам ее представителей, россиянам хотят вернуть уверенность при приобретении и обслуживании южнокорейских машин. Новоиспеченный бренд из трех букв делает ставку на качество, проверенные технологии и прозрачную гарантию. Она составляет 100 тыс. км пробега или 5 лет.
Напомним, наиболее доступным кроссовером в линейке KGM на данный момент является компактный переднеприводный Tivoli. Он «вооружен» 163-сильным турбированным двигателем, который работает в паре с «автоматом» на шесть ступеней. Россиянам предложены три комплектации.
Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал официальные цены на кроссоверы KGM для России. Поначалу у нас будут продавать автомобили, выпущенные на заводе в Южной Корее, затем локализованные калининградские версии.