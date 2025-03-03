Шила в мешке не утаишь: корейские автобренды на подходе

На волне новостей о скором начале процесса «возвращения авторелокантов» особым вниманием эксперты одарили именно корейские бренды: отчего-то их ждут особенно сильно, оттого и «поминают всуе» чаще. Однако само представительство Hyundai, которое по праву старшего может отвечать и за Kia, заявило, что пока никаких таких планов нет.

Даже обнадеживающего «не торопите события» или «рассмотрения возможностей», которое уже «надуло» из Renault, не добавили. Не сердце — камень! Но такой ответ стоит воспринимать с известной долей понимания: подобные комментарии, особенно в столь «искрящей» ситуации, не стоит оценивать слишком серьезно. Вопрос настолько крут, что ответ на него даст самый главный глаза самого главного офиса. И не раньше, чем ситуация позволит.

Прада, никто не мешает оценить процессы, которые уже идут и сделать вывод не по словам, а по делам: например, Samsung, крупнейший корейский гигант, чьи интересы есть практически во всех отраслях промышленности, внезапно, не делая заявлений и не созывая конференций, заметно нарастил маркетинговые бюджеты, читай, количество и качество рекламы в России.

Фото globallookpress.com

По сравнению с январем-февралем прошлого года, «Самсунг» увеличил свои вливания в отечественную медиасферу на треть, что автоматически обозначает только одно: процессы по возвращению бренда в РФ уже запланированы, идут последние приготовления к торжественному дню.

Но, минуточку, Samsung — высокотехнологичная сложная техника с чипами, как же так, если европейцы запрещают даже игровые приставки нам прподавать! Путать мягкое с теплым, как и корейцев с европейцами, не стоит: у ЕС свой путь, холодный и голодный, который она избрала и подтвердила недавно немецкими выборами, а у Кореи — свой. Меньше гонора — больше дела и заработка.

Тезис «весь мир» вообще стоит начинать забывать, поскольку наступает эпоха, где каждый сам за себя: глобализация заканчивается, начинается суверенитет. Поэтому возвращение, например, корейских или японских автомобильных брендов никак не связаны с европейским автопромом, который, кажется, уже очень скоро подойдет к самому главному своему перекрестку: либо полное переформатирование, либо смена прописки. На китайскую.