Стало известно, как изменились цены автомобилей в России в начале весны

С 1 по 15 марта на отечественном рынке изменилась стоимость всей продуктовой линейки BAIC, подешевели три модели у Dongfeng, а GAC поднял цены на две. Небольшой дисконт россиянам предложили Belgee, Geely и Knewstar. Кроме того, чуть дороже стала LADA Vesta в нескольких вариациях, в свою очередь Evolute снизил цены двух электрических кроссоверов.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на результаты мониторинга сайта «Цена Авто». За кроссовер BAIC X35 теперь просят 1 650 000 — 1 810 000 рублей. Он стал дешевле на 5,3 — 7,0%. Седан U5 Plus с «механикой» прибавил в цене 5 тыс. рублей, с вариатором — 15 тыс. Эти версии оценили в 1 560 000 и 1 885 000 «целковых» соответственно. Модификация кроссовера X55 Comfort подорожала до 2 270 000 «деревянных», Luxury — до 2 530 000. Паркетнику X75 накинули от 3,1 до 4,2%, внедорожнику BJ40 ­­— 2,7%.

В случае LADA Vesta прибавка по цене для версии Enjoy — от 1 964 000 до 2 197 000 «деревянных». Кроссоверы Belgee X50 в исполнениях Active и Style и его старший брат X70 в комплектации Active скинули по 200 тыс. «деревянных». Некоторые версии Geely Atlas, плюс Cityray и Coolray и Okavango потеряли в цене около 4 тыс. Кроссовер Monjaro тоже стал чуть дешевле, как и седаны Geely Emgrand и Preface.

Dongfeng сделал более демократичными ценники купе-кроссовера DFSK ix5, его собрата DFM 580 и пикапа DF6. За них просят 1 990 000, 1 899 000 и 2 650 000 — 2 950 000 рублей соответственно. GAC поднял цены на кроссовер GS3 до 2 449 000 — 2 849 000 рублей. GS8 нынче обойдется в 4 099 000 — 4 849 000 рублей. Электрокроссовер Evolute i-Sky подешевел до 3 920 000 рублей, i-Jet — до 5 275 000 рублей.

Комплектации President внедорожника Exeed VX на шесть и семь мест обойдутся в 6 290 000 и 6 490 000 рублей. Кроссовер Soueast S07 с полным приводом в исполнении Comfort подорожал до 3 299 000 рублей, пикап JAC T9 оценивается в 3 599 000 рублей.