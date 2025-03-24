Россияне стали меньше интересоваться кроссоверами и внедорожниками

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». За первые два месяца 2024-го на кроссоверы и внедорожники приходилось 70,5% нашего авторынка. Продажи SUV теперь просели сильнее его самого — 14,2% против 9,3%.
В то же время реализация легковушек В-класса пошла вверх. Россияне приобрели 39,1 тыс. автомобилей, а это прибавка на 4,8%. Из-за этого их доля доросла до 23,4% с прежних 20,3%, зафиксированных за последние два зимних месяца в прошлом году.
В стране сейчас чаще приобретают отечественные машины, а продажи «китайцев» пошли на спад. На сегодняшний день большая часть «поднебесных» авто относится к кроссоверам и внедорожникам, а российские производители в основном штампуют седаны. Суммарная доля обоих сегментов находится на уровне 90%, как и 12 месяцев назад.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что продажи автомобилей в России падают стремительным домкратом.