Россияне стали меньше интересоваться кроссоверами и внедорожниками

Судя по результатам продаж за январь и февраль текущего года, россияне начали меньше смотреть даже в сторону самого популярного сегмента на авторынке. Наши люди купили 111,4 тыс. новых кроссоверов и внедорожников за названный период. Их доля составляет 66,6% от общего объема, то есть к сегменту SUV принадлежат две из трех проданных машин. Но в прошлом году показатели были выше.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». За первые два месяца 2024-го на кроссоверы и внедорожники приходилось 70,5% нашего авторынка. Продажи SUV теперь просели сильнее его самого — 14,2% против 9,3%.

В то же время реализация легковушек В-класса пошла вверх. Россияне приобрели 39,1 тыс. автомобилей, а это прибавка на 4,8%. Из-за этого их доля доросла до 23,4% с прежних 20,3%, зафиксированных за последние два зимних месяца в прошлом году.

В стране сейчас чаще приобретают отечественные машины, а продажи «китайцев» пошли на спад. На сегодняшний день большая часть «поднебесных» авто относится к кроссоверам и внедорожникам, а российские производители в основном штампуют седаны. Суммарная доля обоих сегментов находится на уровне 90%, как и 12 месяцев назад.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что продажи автомобилей в России падают стремительным домкратом.