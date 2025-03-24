GAC объявил цену седана Empow в России

Первый седан в модельном ряду GAC получил ценник в нашей стране. Российские покупатели могут рассчитывать на базовую версию GS и расширенную GL (S-style). C учетом скидок за последнюю просят минимум 2 899 000 рублей. К ее преимуществам относятся спортивные настройки двигателя, руля и трансмиссии, плюс аэродинамический обвес и 18-дюймовые легкосплавные диски, а также возможность регулировки громкости выхлопа.

Новинка доступна в двух комплектациях

Под капотом GAC Empow установлен 170-сильный тубированный двигатель объемом 1,5 л, передачи переключает «робот» на 7 ступеней. И хотя производитель позиционирует новую модель, построенную на модульной архитектуре GPMA, как D-класс, фактически она ближе к сегменту С: ее габариты — 4700х1850x1432 мм.

Не только экстерьер получил спортивные акценты, но и водительское место. Нижняя часть руля скошена, добавлена метка нулевого положения. В соответствующем стиле выполнен дизайн селектора коробки передач.

В список оборудования входят премиальная музыкальная система Yamaha с восемью динамиками и двухзонный климат-контроль, для отделки интерьера использовали экокожу. Производитель предусмотрел обогрев обоих рядов сидений, полдюжины подушек безопасности и целый комплекс умных электронных ассистентов.

Остается лишь добавить, что стоимость седана GAC Empow в базовом исполнении GS пока почему-то не раскрывается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно описал комплектации седана GAC Empow для российского рынка.