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GAC раскрыл комплектации седана Empow для российского рынка

Прайс-листы новинки опубликуют 24 марта

Empow стал первой моделью бренда GAC в кузове седан. Его предложат россиянам в двух комплектациях, каждой из которых достанется турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 170 л.с. Переключением передач заведует «робот» на 7 ступеней. Официальное начало продаж в нашей стране намечено на 24 марта, тогда же производитель рассекретит цены.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение GAC раскрыл комплектации седана Empow для российского рынка

Начальная комплектация GAC Empow носит название GS, более продвинутая — GL (S-style). В обоих случаях четырехдверка оснащается LED-оптикой, системами динамической стабилизации ESP и бесключевого доступа, как минимум парой «эйрбегов». В базовом исполнении в салоне установлены кондиционер и русифицированный мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем. Сразу можно рассчитывать на 7-дюмовую цифровую приборную панель, мультируль и задние парктроники, плюс стеклоподъемники с электроприводом.

Топовая версия отличается от «базы» и внешне, и по набору оборудования. В его список входят дизайнерские 18-дюймовые легкосплавные диски с низкопрофильными шинами и аэродинамический обвес. Становятся доступны спортивные настройки мотора, рулевого управления и трансмиссии, можно регулировать громкость выхлопа.

Фото: GAC
Фото: GAC

У Empow GL (S-style) диагональ приборки разрастается до 10,25 дюйма, кондиционер сменяется двухзонным климат-контролем, однако кожаным салон все равно не будет. Зато его украсят атмосферная подсветка и премиальная музыкальная система Yamaha с восемью динамиками. Важный для россиян момент — доступны обогревы руля и задних сидений. Число подушек безопасности доходит до полудюжины, бортовая электроника поможет при торможении и предупредит об угрозе столкновения, а также проследит за слепыми зонами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» побывал на «живой» премьере кроссовера GAC GS4 и седана Empow в Москве.

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