Седан Kia K3, китайский аналог привычного нам Rio, уже давно продается в России на «сером» автомобильном рынке. Теперь же до наших широт добралась самая свежая версия четырехдверки — 2025 модельного года.

О том, что один крупный московский дилер привез Kia K3 нового модельного года, сообщила «Российская газета». Наши коллеги уточнили, что автомобиль, выпущенный в Китае, оснащен бензиновым 115-сильным двигателем объемом 1,5 литра и вариатором. Цена четырехдверки без учета скидок по маркетинговым программам — 3 000 000 рублей.

Добавим, что сейчас на «сером» российском рынке можно найти достаточно предложений с Kia K3 — и 2024, и даже 2023 года выпуска. Чаще всего встречается модификация с 1,5-литровым двигателем и вариатором, но есть и другая — с 1,4-литровым мотором на 140 сил, агрегатированным с «роботом». Диапазон цен на модель — от 2,5 до 3 млн рублей.

Впрочем, есть и куда более интересный «официальный» вариант — Solaris KRS, который является полным отечественным аналогом корейского Rio. Этот седан представлен в двух модификациях (мотор один, на 123 л.с., коробок передач две: «механика» или «автомат» на 6 ступеней") и пяти комплектациях по цене от 2 080 000 рублей.