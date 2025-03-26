Скидки на новых «китайцев» в России дошли до 1 млн рублей

Размер дисконта на новые китайские автомобили в России составляет от 150 тыс. до 1 млн рублей. Игрокам рынка пришлось предоставлять ощутимые скидки из-за затоваривания складов. Дело в том, что из-за высокой ставки Центробанка содержать стоки сейчас весьма невыгодно. Скидочный период может продлиться до лета.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Со ссылкой на экспертов отрасли издание пишет, что в дальнейшем дисконта на новые машины не будет от слова «совсем», а ценники в очередной раз рванут вверх. Но пока выгодные предложения сыплются на потенциальных покупателей «китайцев» почти от всех брендов. Лидеры рынка не стали исключением в этом плане — Haval, Chery, Geely, Jaecoo и Omoda вместе с Exeed стремятся урвать свой кусок пирога.

Некоторые эксперты откровенно говорят, что дилеры устроили скидочный марафон, поскольку находятся в безвыходном положении. Минимум 2,5% убытка в месяц приносит только одна машина на хранении, а дилерская наценка составляет 5-6%. При таком раскладе прибыль улетучивается уже за пару месяцев простоя авто на складе.

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