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Названо время, за которое россияне выбирают машину

Опубликованы данные опроса

В среднем жители нашей страны тратят на выбор автомобиля четыре месяца. А ключевым фактором для всех покупателей транспортных средств является цена «железного коня».

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названо время, за которое россияне выбирают машину

Статистику опубликовал сервис «Авто.ру Бизнес» по итогам опроса, результаты которого представили на ежегодной конференции дилеров Северо-Западного федерального округа B: CONF 2025.

Лишь 14% респондентов, покупая свою первую машину, предпочли бы новое авто. Большинство — а именно 62% опрошенных — выбрали бы транспортное средство с пробегом, причем отечественного производства.

При наличии опыта приобретения подержанного авто 48% россиян, обновляя личный автопарк, вернутся на вторичный рынок. В свою очередь 85% автовладельцев, ранее купивших новую машину, снова отправятся в шоу-румы официальных дилеров.

Наиболее значимым источником информации при выборе нового автомобиля 46% респондентов назвали отзывы в интернете. Еще 44% доверяют работникам автосалонов и лишь 3% ценят мнение знакомых и близких.

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