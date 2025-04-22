Кроссовер Omoda C7 прошел сертификацию в России

Китайский бренд Omoda завершил сертификацию своей очередной новинки — флагманского кроссовера с индексом C7. Теперь эту модель можно выводить на рынок. И как ожидается, это случится в ближайшие недели.

Кроссовер Omoda C7, который станет новым флагманом модельного ряда бренда в России, успешно прошел все необходимые сертификационные процедуры и приготовился к старту продаж, о чем сообщает портал «Китайские автомобили». Точная дата выхода новинки на отечественный рынок не называется. Однако первые машины должны появиться в дилерских шоу-румах уже в мае.

Технические характеристики Omoda C7 включают турбированный 1,6-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 275 Нм. При габаритах 4660x1875x1670 мм и колесной базе 2720 мм автомобиль будет доступен в двух версиях — с передним и полным приводом.

Уже известно, что в максимальной комплектации кроссовер будет оснащен множеством полезных опций: беспроводной зарядкой смартфона, 15,6-дюймовым дисплеем мультимейдийного комплекса, вентилируемыми передними сиденьями, а также системой кругового обзора.

Остается лишь добавить, что российские цены производитель раскроет, очевидно, лишь ближе к старту продаж.