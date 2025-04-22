Aito Seres официально подтвердила, что привезет в Россию две новинки

Китайский бренд Aito Seres, специализирующийся на премиальных гибридах и электрокарах, отмечает первый год присутствия на российском рынке. В рамках этого события стало известно, что модельный ряд марки в РФ расширится в ближайшее время.

Об этом рассказал бренд-директор Aito Seres Кирилл Иванов. По его словам, интерес россиян к марке растет, поскольку ее инновационные автомобили отличаются качеством, комфортом и технологичностью. Поэтому дебют флагманских кроссоверов M8 и M9 в нашей стране не за горами. Кстати, мы заметили, что «девятка» уже представлена на официальном русскоязычном сайте марки с анонсом «скоро в продаже».

Напомним, первым проданным в России автомобилем Aito Seres стал представительский кроссовер M7, который нашел своего владельца в мае прошлого года. На данный момент автомобили марки выбрали более 2700 покупателей. Больше всего таких «китайцев» поставили на учет в Москве, Подмосковье и Петербурге.

О появлении кроссовера Aito Seres M9 в России портал «АвтоВзгляд» сообщал еще в октябре прошлого года. Тогда же мы подробно расписали технические особенности модели.