Очередное повышение утильсбора приведет к осеннему подорожанию автомобилей

В комментарии агентству «Прайм» Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщила, что новая система расчета утильсбора, вступающая в силу с 1 мая, приведет к удорожанию автомобилей ближе к осени. На складах остались запасы по старым ценам, и повышения следует ожидать тогда, когда они будут распроданы. Ориентировочно стоимость легковушек в дилерских шоу-румах может вырасти на 10-15%.
Корректировка ставок утильсбора затронет в основном те автомобили, что ввозятся в нашу страну по параллельному и серому импорту. Однако несмотря на это, подорожают и все остальные машины — в том числе вполне «официальные». А следом за ними в стоимости, как это обычно бывает, прибавят и «бэушки».