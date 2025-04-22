Очередное повышение утильсбора приведет к осеннему подорожанию автомобилей

С 1 мая в России вступают в силу повышенные ставки утильсбора, которые в перспективе приведут к значительному росту цен на новые автомобили. Увеличение ценников на рынке на 10-15% следует ожидать к осени 2025 года.

В комментарии агентству «Прайм» Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщила, что новая система расчета утильсбора, вступающая в силу с 1 мая, приведет к удорожанию автомобилей ближе к осени. На складах остались запасы по старым ценам, и повышения следует ожидать тогда, когда они будут распроданы. Ориентировочно стоимость легковушек в дилерских шоу-румах может вырасти на 10-15%.

Корректировка ставок утильсбора затронет в основном те автомобили, что ввозятся в нашу страну по параллельному и серому импорту. Однако несмотря на это, подорожают и все остальные машины — в том числе вполне «официальные». А следом за ними в стоимости, как это обычно бывает, прибавят и «бэушки».