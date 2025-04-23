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Премиальный гибридный кроссовер AitoSeres M7 выходит на российский рынок

Представленная весной 2024 года модель доступна для тест-драйва и покупки

В России начались официальные продажи пятиместного премиального Aito Seres M7. Модель оснащена гибридной силовой установкой мощностью 439 л.с., разгоняющей автомобиль до 100 км/ч за 4,8 секунды с запасом хода до 1100 км на одной заправке

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Автор
Александр Проневский

Изображение Премиальный гибридный кроссовер AitoSeres M7 выходит на российский рынок

АО «МБ РУС», эксклюзивный дистрибутор бренда Seres, сообщил, что с 14 апреля 2025 года в России стартовали официальные продажи пятиместной версии премиального гибридного кроссовера Aito Seres M7. Автомобиль, напомним, был впервые представлен широкой публике весной 2024 года.

Технические характеристики новинки включают последовательно-гибридную установку, обеспечивающую разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. Мощность двигателя — 439 л.с., а запас хода без дозаправки составит, по уверениям производителя, до 1100 км.

Фото производителя.
Фото производителя.

Пространство салона модели включает пять пассажирских мест, а объем багажника варьируется в диапазоне от 686 до 1619 л. Особое внимание производитель уделил премиальному оснащению: многослойные сиденья, панорамная крыша с люком и двойное шумоизолирующее остекление.

Все автомобили прошли российскую сертификацию и будут продаваться с гарантией в 4 года или 100 000 км.

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