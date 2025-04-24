Chery представила кроссовер L8 нового глобального бренда Lepas

Китайский концерн Chery создал новую международную премиальную марку Lepas. В ее названии зашифровано сочетание слов «Leap» и «Passion». В переводе на русский это сплав скачка и страсти, призванный отражать динамику, элегантность и энергию.

Согласно концепции бренда, линейка автомобилей Lepas должна дарить покупателям комфорт от вождения и яркие эмоции. Речь идет о философии и стиле, нацеленных на клиентов, стремящихся к высокому уровню жизни и предпочитающих качество, технологичность и элегантность.

Создавая кроссовер L8, дизайнеры вкладывали в его образ грациозностью леопарда. Поэтому кузов получил выразительный и динамичный рельеф. Инженеры бренда стремятся к непревзойденному качеству, детали доводили до совершенства с оглядкой на мировые стандарты.

Chery планирует развивать Lepas последовательно. Это будет происходить на разных рынках таким образом, чтобы представленные модели отвечали ожиданиям автомобилистов. За пределами Китая уже созданы восемь R&D-центров.

Своего первенца L8, собранного на заводе в городе Уху, Lepas презентует автоэкспертам в конце апреля в рамках глобальной конференции дилеров. Модельный ряд марки будет широким, в него войдут не только кроссоверы, но и машины для индивидуалистов.

Российские перспективы Lepas пока туманны, но вероятность того, что эти премиальные автомобили доберутся и до нас, велика.