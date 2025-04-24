Chery представила кроссовер L8 нового глобального бренда Lepas

Согласно концепции бренда, линейка автомобилей Lepas должна дарить покупателям комфорт от вождения и яркие эмоции. Речь идет о философии и стиле, нацеленных на клиентов, стремящихся к высокому уровню жизни и предпочитающих качество, технологичность и элегантность.
Создавая кроссовер L8, дизайнеры вкладывали в его образ грациозностью леопарда. Поэтому кузов получил выразительный и динамичный рельеф. Инженеры бренда стремятся к непревзойденному качеству, детали доводили до совершенства с оглядкой на мировые стандарты.
Chery планирует развивать Lepas последовательно. Это будет происходить на разных рынках таким образом, чтобы представленные модели отвечали ожиданиям автомобилистов. За пределами Китая уже созданы восемь R&D-центров.
Своего первенца L8, собранного на заводе в городе Уху, Lepas презентует автоэкспертам в конце апреля в рамках глобальной конференции дилеров. Модельный ряд марки будет широким, в него войдут не только кроссоверы, но и машины для индивидуалистов.
Российские перспективы Lepas пока туманны, но вероятность того, что эти премиальные автомобили доберутся и до нас, велика.