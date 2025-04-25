Chery провела презентацию новейших кроссоверов Lepas L4 и L6

Китайский автоконцерн Chery, который буквально накануне официально объявил о запуске нового премиального суббренда Lepas, провел большую презентацию первых трех моделей марки. Участникам дилерской конференции продемонстрировали не только анонсированный ранее кроссовер L8, но и более компактные L4 и L6.

Накануне, когда Chery анонсировала запуск нового суббренда, упоминался только среднеразмерный кроссовер L8 — первый автомобиль, кстати говоря, уже сошел с конвейера завода марки в китайском Уху. Но теперь, когда состоялась «живая» презентация, стало понятно: моделей будет как минимум три.

Если Lepas L8, представленный ранее, позиционируется как флагманская модель, то L4 займет нишу компактного кроссовера. И где-то между ними разместится, очевидно, L6. Похоже, в «Чери» решили создать полноценную премиальную линейку, охватывающую различные сегменты рынка.

Судя по фотографиям с закрытого показа, опубликованным зарубежными СМИ, экстерьер автомобилей Lepas выдержан в едином стиле. Конечно, между кроссоверами L-серии внешние отличия есть, но общего — куда больше. Взять хотя бы дизайн радиаторной решетки или зауженную переднюю оптику.

При этом технические характеристики кроссоверов Lepas пока не раскрываются. Их перспективы на российском рынке также остаются неопределенными. Однако вероятность, что эти автомобили в конечном итоге поступят в продажу и в нашей стране, велика. Учитывая, что машины Chery и ее многочисленных суббрендов пользуются в РФ большим спросом.