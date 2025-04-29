Стало известно, сколько машин в России приходится на тысячу жителей

По состоянию на 1 января текущего года в нашей стране на тысячу россиян в среднем приходился 331 автомобиль. Что интересно, Москва и Санкт-Петербург уступили регионам — в активе двух столиц 313 и 329 легковушек.

Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, если брать регионы, в которых зарегистрировано более миллиона машин, то по уровню автомобилизации населения на первом месте у нас находится Самарская область. В ее случае аналитики насчитали 364 авто на ту же тысячу жителей.

Согласно исследованию, еще восемь регионов страны больше других обеспечены легковушками. К список вошли Краснодарский край за счет 354 машин, а также Татарстан (351), Челябинская и Ростовская области (349 и 343). Далее следуют Нижегородская (342), Свердловская (339), Московская (338) и Башкортостан (337).