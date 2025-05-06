Редкую реплику культового Бэтмобиля выставлили на продажу за 94 тыс. долларов

На американском рынке появилась в продаже уникальная реплика Бэтмобиля из знаменитого телесериала 1960-х годов. За почти сотню тысяч долларов покупатель получит автомобиль с кузовом из стекловолокна, пузырьковыми ветровыми стеклами и множеством деталей, точно воспроизводящих дизайн оригинальной машины Джорджа Барриса.

На сайте Bring a Trailer на аукцион был выставлен полностью перестроенный предыдущим владельцем автомобиль: установлен специальный кузов, добавлены характерные элементы вроде центрального маяка, искусственной консоли, радара и вертикальных выхлопных труб. В 2024 году машина прошла повторную покраску в черный цвет с красными акцентами и эмблемами летучей мыши, что сделало ее еще более похожей на телевизионный оригинал.

Технические характеристики включают двигатель V8 с карбюратором Edelbrock и трехступенчатую автоматическую коробку передач. Салон оформлен в стилистике оригинального Бэтмобиля с ковшеобразными сиденьями, тумблерными переключателями и многочисленными датчиками на центральной консоли.

Эта реплика представляет особый интерес для коллекционеров и фанатов франшизы о Бэтмене. Хотя автомобиль не является точной копией оригинального Бэтмобиля (который был создан на базе концепт-кара Lincoln Futura 1955 года), он максимально близко воспроизводит его узнаваемый облик и передает дух культового телесериала.