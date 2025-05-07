У GWM появится суперкар, который превзойдет Ferrari SF90

Подробностями о будущем суперкаре GWM поделилась технический директор компании У Хуэйсяо. Она рассказала о разработке новинки одному из местных видеоблогеров, выдержки из интервью опубликовал ресурс CnEVPost.
В результате стало известно, что китайцы хотят сделать свое детище круче, чем гибридный Ferrari SF90. Сравнение с этой машиной говорит в пользу в того, что «поднебесная» модель имеет все шансы получить мощный бензиновый мотор.
В то же время инженеры GWM продолжат учиться у коллег по цеху из Европы. Китайский автогигант не может до сих пор выпустить свой суперкар, потому что столкнулся с серьезными трудностями при создании карбонового монокока. Общественности обещают впечатляющий результат, но, как утверждает издание, на данный момент ни одна компания в КНР не способна качественно делать элементы из композитных материалов.
Конкретной информации в контексте суперкара GWM и рекорда на Нюрбургринге пока нет. Но уточняется, что новинку в этом плане будут оценивать эксперты по гонкам из Старого Света.