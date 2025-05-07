У GWM появится суперкар, который превзойдет Ferrari SF90

Хорошо известный в нашей стране китайский автогигант GWM (Great Wall Motor) уже давненько пытается создать автомобиль, который сможет подарить водителю мощный выброс адреналина. Но пока все зависло на этапе создания монокока из карбона.

Подробностями о будущем суперкаре GWM поделилась технический директор компании У Хуэйсяо. Она рассказала о разработке новинки одному из местных видеоблогеров, выдержки из интервью опубликовал ресурс CnEVPost.

В результате стало известно, что китайцы хотят сделать свое детище круче, чем гибридный Ferrari SF90. Сравнение с этой машиной говорит в пользу в того, что «поднебесная» модель имеет все шансы получить мощный бензиновый мотор.

В то же время инженеры GWM продолжат учиться у коллег по цеху из Европы. Китайский автогигант не может до сих пор выпустить свой суперкар, потому что столкнулся с серьезными трудностями при создании карбонового монокока. Общественности обещают впечатляющий результат, но, как утверждает издание, на данный момент ни одна компания в КНР не способна качественно делать элементы из композитных материалов.

Конкретной информации в контексте суперкара GWM и рекорда на Нюрбургринге пока нет. Но уточняется, что новинку в этом плане будут оценивать эксперты по гонкам из Старого Света.