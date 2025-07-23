Chery объявила дату премьеры новейшего кроссовера iCAUR для России

Некоторое время назад представители концерна Chery объявили, что суббренд iCAUR, специализирующийся на электромобилях и гибридах, официально выйдет на российский рынок в 2026-м. Теперь же они анонсировали премьеру новой модели марки.

Этот бренд должен выйти на наш рынок в 2026 году

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», презентация кроссовера iCAUR, который позднее появится в шоу-румах российских дилеров, состоится уже 1 августа. Правда, не в нашей стране, а в ОАЭ — в Дубае, где пройдет мероприятие «iCAUR brand night».

О самой машине пока известно немного. Представители бренда говорят, что она пополнит сегмент среднеразмерных SUV. Длина кузова составит почти пять метров, кроме того, покупатели смогут рассчитывать на «выразительный внедорожный дизайн» и «передовую технологию» REEV. То есть речь идет о последовательном гибриде. Обещается «внушительный запас хода», но никаких конкретных цифр не приводится.

Скорее всего, подразумевается флагманский кроссовер с индексом V27, который называют в Сети «китайским G-классом» и «электрифицированным Land Cruiser. Его длина — как раз таки 4,9 метра. На эту же модель указывает фотография-анонс. Силовая установка у V27 построена вокруг 1,5-литрового турбомотора, а максимальная дальность хода на электрической тяге достигает 200 км.