Эксперт Осипов: после повышения утильсбора подорожает 50% популярных авто

Велика вероятность, что уже 1 ноября в России вступят в силу новые правила начисления утильсбора, и многие автомобили, которые ввозят в нашу страну по схемам «серого» и «параллельного» импорта, станут ощутимо дороже. Но значит ли это, что какие-то модели или даже классы полностью исчезнут с отечественного рынка? На вопрос ответил эксперт.

Больше всего пострадают ТС мощностью более 160 л.с. и ценой менее 3 млн

В беседе с «Российской газетой» коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Андрей Осипов отметил, что после очередного повышения утильсбора примерно половина популярных «параллельных» и «серых» моделей станет экономически нецелесообразной для частных покупателей. Автомобили BMW, Mercedes-Benz и Toyota с мощными двигателями вырастут в цене на 30-40%. Кроме того, ощутимо подорожают гибриды и электрокары, развивающие более 400 «лошадок».

Но больше всего, по словам эксперта, пострадают новые машины с моторами более 160 л.с., но ценой до 3 млн рублей. Если сейчас они пользуются высоким спросом благодаря соотношению мощность/стоимость, то новая схема начисления утильсбора этот баланс нарушит, существенно «нагрузив» итоговый прайс. При этом востребованными останутся такие авто, как Toyota Corolla, Audi A3, малолитражные BMW и Mercedes-Benz, «праворульки».

— Новый утильсбор приведет к серьезным изменениям в структуре автомобильного рынка и ценовой политике, но не к исчезновению каких-либо конкретных категорий автомобилей. Подорожают и потеряют в спросе мощные и дорогие машины, а спрос сместится в сторону более доступных и маломощных авто, — подытожил эксперт.