Эксперт Осипов: после повышения утильсбора подорожает 50% популярных авто

В беседе с «Российской газетой» коммерческий директор ГК «Интерлизинг» Андрей Осипов отметил, что после очередного повышения утильсбора примерно половина популярных «параллельных» и «серых» моделей станет экономически нецелесообразной для частных покупателей. Автомобили BMW, Mercedes-Benz и Toyota с мощными двигателями вырастут в цене на 30-40%. Кроме того, ощутимо подорожают гибриды и электрокары, развивающие более 400 «лошадок».
Но больше всего, по словам эксперта, пострадают новые машины с моторами более 160 л.с., но ценой до 3 млн рублей. Если сейчас они пользуются высоким спросом благодаря соотношению мощность/стоимость, то новая схема начисления утильсбора этот баланс нарушит, существенно «нагрузив» итоговый прайс. При этом востребованными останутся такие авто, как Toyota Corolla, Audi A3, малолитражные BMW и Mercedes-Benz, «праворульки».
— Новый утильсбор приведет к серьезным изменениям в структуре автомобильного рынка и ценовой политике, но не к исчезновению каких-либо конкретных категорий автомобилей. Подорожают и потеряют в спросе мощные и дорогие машины, а спрос сместится в сторону более доступных и маломощных авто, — подытожил эксперт.