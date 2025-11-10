Эксперт Евтеев назвал слабые места современных китайских автомобилей

Сервисмены говорят, что нельзя поставить единую оценку всем китайским автомобилям, поскольку конструкция, уровень качества и долговечность узлов и деталей могут существенно различаться не только в зависимости от марки и модели, но даже в рамках конкретного продукта — одинаковых машин, произведенных в разные месяцы. И это, разумеется, влияет на характер и частоту поломок.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев. И добавил, что типичные уязвимые места современных «поднебесных» автомобилей — это сенсоры, мультимедийные центры, системы автоматического открытия/закрытия окон и люков. Они сбоят часто — особенно в холодное время года.

Кроме того, нередко владельцы китайских машин жалуются на состояние лакокрасочного покрытия и коррозию. Иногда возникают нарекания к работе трансмиссии и системы полного привода. Встречаются случаи, когда на идентичных авто, но выпущенных в разное время, используются разные муфты или коробки передач. При этом программное обеспечение не адаптируется под новый узел, что провоцирует ошибки и отказы.

Довольно быстро выходят из строя детали подвески — в условиях эксплуатации на российских дорогах. Если же в целом, то «китайцы» требуют более частого обслуживания некоторых систем, нежели «европейцы», «корейцы» или «японцы». Но цены на запчасти для «поднебесных» автомобилей обычно ниже. А что касается надежности двигателей, коробок и уровня безопасности, то машины из КНР быстро подтягиваются к рыночным стандартам.

— Отдельно хочется порекомендовать владельцам новых китайских авто проверить смазку направляющих тормозных суппортов, чтобы избежать подклинивания и неравномерного износа. После обкатки сменить все технические жидкости. Внимательно следить за обновлениями программного обеспечения, особенно если речь идет о сложных трансмиссиях и системах полного привода, — сказал эксперт.