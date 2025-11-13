В России ощутимо увеличилась доля отказов по автокредитам

По итогам октября текущего года доля отказов по кредитам для приобретения автомобилей в целом по России дошла до отметки 82,9%. По сравнению с началом осени частота подобных случаев подросла на 5,7% — с прежних 77,2%.

Чаще всего такие займы не выдавали в Новосибирской области

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Уточняется, что жители Новосибирской области получили 85,2% отказов на покупку личного транспорта, и это максимум за месяц. На второй строчке расположился Краснодарский край, хотя он буквально дышит в спину региону-лидеру со своими 85%. В топ-3 за счет 84,4% удалось войти Кемеровской области. В первую пятерку также попали Тюменская область и ХМАО (у них одинаковые показатели), а также Ростовская область.

Реже, чем в остальных случаях, россиянам, желающим приобрести автомобиль в кредит, отказывали в Удмуртии — 76,3%. Следом с 77% идут Татарстан и Воронежская область, далее в рейтинге расположилась Самарская с 78,9%.

Эксперты отметили, что показатели в двух столицах составили 81,5 и 79,5%. Первая цифра актуальна для Москвы, вторая — для Санкт-Петербурга.