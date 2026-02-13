Exeed официально подтвердил появление кроссовера Exlantix EX7 в России

В первом квартале текущего года в Китае должен дебютировать Exeed EX7, позже он пополнит российскую линейку Exlantix. Появление свежего кроссовера у нас обусловлено желанием бренда и дальше усиливать свои позиции, делая ставку на автомобили на новых источниках энергии.

Однако новинка пожалует к нам не скоро

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», паркетник получит полностью электромеханическую систему торможения (EMB), и до версии 3.0 обновится решение Flying Chassis. Такой тандем является для машины «интеллектуальной нервной системой». Она призвана давать существенный бонус к управляемости, устойчивости и безопасности вождения в различных дорожных условиях.

Компактный комплекс EMB лишен привычных гидравлических магистралей, вместо них на каждом колесе установлено по независимому тормозному двигателю. Управление реализовано через электрические сигналы, конструкция срабатывает за считаные миллисекунды.

Судя по всему, индекс EX7 будет актуален для китайского рынка, а на российском дореформенная версия кроссовера известна как Exeed Exlantix ET. Проще говоря, нам пообещали привезти обновленную версию.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все плюсы и минусы Exlantix ET, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.