В России на 17,2% увеличился средний срок автокредитов

В начале текущего года средний срок автокредитов в России вырос на 17,2%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го. Тогда речь шла о 5,07 года, а сейчас цифры увеличились до 5,94.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). За месяц средний срок займов на личный транспорт получил прибавку в 2,7%. Такой параметр считается максимальным за последние пару лет, зафиксирован подъем на протяжении девяти последних месяцев.

В январе наибольший срок кредитов, выданных россиянам на приобретение машины, отметили в Краснодарском крае, где дело дошло до 6,55 года. За счет 6,48 года вторую строчку занял Ставропольский край, а тройку лидеров замкнула Оренбургская область за счет 6,28 года. В то же время минимальные результаты в 5,3 и 5,48 года продемонстрировали две столицы.

Остается сказать, что наиболее ощутимая годовая динамика роста среднего срока автокредитов в начале 2026-го отмечена в Чувашии, вышедшей в плюс на 26%.