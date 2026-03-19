Российский рынок новых авто в целом сократился, но некоторые сегменты выросли

По итогам первых двух месяцев 2026 года объем рынка новых легковых автомобилей сократился на 3,3% по сравнению с результатом за аналогичный период 2025-го. Однако если смотреть по отдельным сегментам, то падение зафиксировано только в двух из них.

Так, по данным маркетингового агентства НАПИ, наибольшее снижение продемонстрировал сегмент импортируемых китайских автомобилей. За январь-февраль было реализовано 34,0 тыс. таких машин, что на 50,9% меньше, чем год назад. Доля этого сегмента в общем объеме рынка составила 21,5%, сократившись на 20,8 процентного пункта.

Также снизились продажи автомобилей традиционных российских брендов. В отчетный период было продано 39,2 тыс. единиц, что на 25,7% ниже показателя прошлого года. Их доля на рынке достигла 24,8%, уменьшившись на 7,5 процентного пункта.

Остальные три категории показали положительную динамику. Наиболее существенный рост — у новых российских брендов: продажи увеличились на 284,2% и составили 24,4 тыс. автомобилей. Их доля выросла до 15,4% (плюс 11,5 п.п.).

В сегменте импортируемых иномарок (за исключением китайских) реализовано 31,5 тыс. машин, что на 134,9% больше, чем годом ранее. Доля этого сегмента поднялась до 19,9%, прибавив 11,7 процентного пункта.

Продажи иностранных автомобилей, произведенных на территории России, выросли на 32,9% — до 29,1 тыс. единиц. Их доля составила 18,4%, увеличившись на 5,0 процентного пункта.

Совокупный объем продаж всех китайских легковых автомобилей, включая импортируемые, произведенные в России, а также новые российские бренды, созданные при партнерстве с «поднебесными» компаниями, сократился на 6,9% и достиг 91,8 тыс. единиц. Доля таких автомобилей на рынке снизилась на 2,3 процентного пункта и составила 58,0%.

При этом продажи всех легковых автомобилей, собранных в России (включая новые и традиционные отечественные бренды, а также локальные иномарки), за указанный период составили 92,7 тыс. единиц. Это на 14,4% меньше показателя годичной давности. Хотя доля автомобилей местного производства на рынке выросла на 9,1 процентного пункта, достигнув 58,6%.