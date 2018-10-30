Управлять машиной в России теперь можно через Telegram

«Лаборатория Умного Вождения» запустила первый в нашей стране Telegram-бот, который дает возможность водителям удаленно контролировать свою машину. Электронный помощник, «проживающий» в мессенджере, рад служить всем, кто укомплектовал свой авто телематическим устройством «Элемент».

Функционал Telegram-бота весьма ограничен, однако в него вошли самые востребованные опции. С помощью ElementBot — так разработчики прозвали ассистента — автовладелец может управлять работой мотора, открывать и закрывать двери, а также мониторить местонахождение машины и видеть последнюю активность. Всего пара кликов, и вся информация об авто отображается на экране смартфона.

Добавим, что тестовые испытания ElementBot уже завершились — канал, функционирующий в полную силу, доступен для широких масс.