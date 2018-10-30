Управлять машиной в России теперь можно через Telegram

Фото: www.g2crowd.com
В России запустили уникальный в своем роде продукт, благодаря которому автовладельцы могут удаленно управлять своей машиной посредством мессенджера Telegram. В списке доступных функций: отпирание и запирание дверей, запуск двигателя, а также проверка местонахождения автомобиля.
Кристина Извекова

«Лаборатория Умного Вождения» запустила первый в нашей стране Telegram-бот, который дает возможность водителям удаленно контролировать свою машину. Электронный помощник, «проживающий» в мессенджере, рад служить всем, кто укомплектовал свой авто телематическим устройством «Элемент».

Функционал Telegram-бота весьма ограничен, однако в него вошли самые востребованные опции. С помощью ElementBot — так разработчики прозвали ассистента — автовладелец может управлять работой мотора, открывать и закрывать двери, а также мониторить местонахождение машины и видеть последнюю активность. Всего пара кликов, и вся информация об авто отображается на экране смартфона.

Добавим, что тестовые испытания ElementBot уже завершились — канал, функционирующий в полную силу, доступен для широких масс.

двигатель, производители, ДВС, смартфон
30 октября 2018
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