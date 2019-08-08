УАЗ «Патриот» получил наддувный мотор и японский «автомат» Aisin

По сути, тюнеры взялись решить проблемы, с которыми уже который год не в силах справиться сам автопроизводитель. Так, поскольку на конвейере машины красят просто отвратительно, ддоработанный автомобиль получил новый «колор». Надеемся, что «шагрени», которой славится заводская покраска, на кузове таки исчезли.
Кроме этого, тюнингеры разработали оригинальный пластиковый обвес. Внедорожник давно не менялся, поэтому новый стиль «Патриоту» пришелся как нельзя кстати. Появились и колесные диски черного цвета.
Но главные изменения внутри. «Патриот» получил древнюю четырехступенчатую АКП Aisin 30−40LE, которую «подружили» со штатной раздаточной коробкой Dymos. Напомним, что впервые этот гидромеханический «автомат» представили аж в 1985 году.
Затем тюнеры доработали и двигатель, установив турбокомпрессор Garrett. В итоге мощность мотора ЗМЗ-409 выросла с базовых 135 до 180 л. с. Сам же завод, похоже, только догоняет рукастых умельцев. Ведь любители уже предлагают установку «автомата», а завод только заканчивает испытания «Патриота» с АКП и доработанным мотором ЗМЗ.
И остается добавить, что стоимость установки турбины и автоматической трансмиссии — ₽380 000. То есть, в 170 000 рублей обойдется установка «автомата», и во столько же — тюнинг мотора.