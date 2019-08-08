УАЗ «Патриот» получил наддувный мотор и японский «автомат» Aisin

По сути, тюнеры взялись решить проблемы, с которыми уже который год не в силах справиться сам автопроизводитель. Так, поскольку на конвейере машины красят просто отвратительно, ддоработанный автомобиль получил новый «колор». Надеемся, что «шагрени», которой славится заводская покраска, на кузове таки исчезли.

Кроме этого, тюнингеры разработали оригинальный пластиковый обвес. Внедорожник давно не менялся, поэтому новый стиль «Патриоту» пришелся как нельзя кстати. Появились и колесные диски черного цвета.