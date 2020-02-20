Почему на АЗС удобнее всего расплачиваться с помощью QR-кода

Удобство такого платежа в том, что не надо терять время на стояние очереди в кассу — поднес мобильник к коду, нанесенному на заправочный пистолет, уже вставленный в бак — и топливо потекло. Другое преимущество новации заинтересует самых осторожных граждан: таким образом можно оплатить товары картой, не привязанной к кошелькам Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay — главное, чтобы было скачано мобильное приложение вашего банка, а сам банк входил в Систему быстрых платежей. Кстати сказать, оплату посредством QR-кода могут проводить даже те мобильные устройства, что не поддерживают бесконтактную оплату. Реально удобно.

Правда, сегодня АЗС, где принимают QR-коды, еще не очень много. Однако если учесть, что QR-платежи позволяют владельцам бензоколонок экономить миллионные суммы за счет сокращения издержек на транзакциях, их число будет расти, как снежный ком. Пока же больше всех повезло автовладельцам Свердловской области, где одна из автозаправочных сетей внедрила новую технологию. Но, повторимся, по прогнозам разработчиков программы, к июню 2020 года к системе оплаты топлива на заправочном пистолете будет подключено более 2000 АЗС по всей России, а к концу 2020 — уже 4000.

– Мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить как можно большему количеству людей сервисы, которые могут сделать их повседневные платежи проще, — комментирует ситуацию директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт. Дмитрий Колесников.