Jaguar Land Rover придумал, как избавить пассажиров от укачивания

Обычно подобное случается в дальних вояжах, например, во время чтения или когда пассажир не смотрит вперед во время прохождения крутых виражей. К тому же, есть мнение, что укачивание станет большой проблемой для пассажиров беспилотного транспорта, как одного из сильно развивающегося в современном мире.

Именно поэтому компания Jaguar Land Rover уже сейчас разрабатывает программное обеспечение для будущих беспилотников, которое поможет избежать «морской болезни». На первой стадии проекта создан персонализированный «показатель самочувствия», который позволяет снизить эффект укачивания почти на 60%.

Британские инженеры уверены, что на практике получится оптимизировать абсолютно все факторы, вызывающие укачивание: ускорение, торможение и положение в полосе движения. Благодаря продвинутому машинному обучению автомобиль может сам настраивать свой стиль вождения так, чтобы пассажирам было максимально комфортно.