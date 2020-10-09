Jaguar Land Rover обновил приложение для смартофонов

После обновления приложение стало обеспечивать более быстрый обмен информацией с автомобилем, а также получило систему идентификатора отпечатка пальца и распознавания лица. Вторая версия отличается полностью обновленным интерфейсом, который сделал использование приложения удобнее.

Как напоминает портал «АвтоВзгляд», InControl Remote позволяет узнать, например, о местоположении автомобиля, запасе топлива, уровене технических жидкостей и износе тормозных колодок. Вдобавок софт может включить систему климат-контроля и установить температуру, до которой нужно прогреть или охладить салон.

Кроме того, программа обеспечивает круглосуточную связь со службой помощи на дорогах, а также возможность оперативно связаться с центром отслеживания угнанных транспортных средств. У владельцев гибридных и электрических автомобилей есть возможность удаленно запустить и прекратить зарядку.