В Европе разрешили ездить на летающих автомобилях

Летающий автомобиль Liberty впервые показали на Женевском автосалоне в 2018 году. По дорогам крохотная двухместная машинка массой всего 664 кг передвигатется благодаря двигателю мощностью 100 л. с., а в воздух ее поднимает уже 200-сильный мотор. В полете проект компании PAL-V может провести от 400 до 500 километров со скоростью до 180 км/ч. На земле максимальная скорость составляет «всего» 160 км/ч.

Получив официальное разрешение от Управления транспортных средств Нидерландов, Liberty получил право передвигаться только по дорогам. Однако для полетов необходимы дргуие бумаги, которые до сих пор не оформлены. Без них никакого толка от автолета пока нет. Впрочем, авторы концепции не унывают: по их мнению, на получение летного сертификата потребуется макимум два года.

И еще одна новость о транспорте будущего. Горьковский автозавод вовсю разрабатывает беспилотник: такая «Газель Next» уже работает на одном из нефтяных месторождений.