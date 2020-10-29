Почему многие таксисты принципиально не пристегиваются ремнем безопасности

Такси — полновесный представитель сферы услуг, так что от удовольствия, полученного пассажиром, или «паксом» на языке шоферов, зависит немало. В том числе и доход самого таксиста. Чаевые здесь — часть зарплаты. И порой не малая.
Культура общения у нас, конечно, находится в стадии роста, многие и вовсе считают себя королем, вызывая «эконом» ради поездки на соседнюю улицу, но большинство «юзеров» все же осознают, что «извозчик» — тоже человек, ничем от пассажира не отличающийся, и манера поведения с ним должна быть соответствующей. Эпоха, когда каждый, кто садился в автомобиль с шашками, считал себя звездой из голливудских фильмов с личным водителем, постепенно уходит.
Впрочем, уходит не слишком быстро. И порой именно водители такси становятся причиной, по которой пассажиры начинают вести себя агрессивно, ставить «двойки» и платить «под расчет». Из каждого утюга нам рассказывают, что ремень — основа основ безопасности в автомобиле, современные машины — а в такси они все современные — настроены так, что каждый находящийся в салоне должен быть пристегнут, иначе быть беде. И тут профессионал, человек, зарабатывающий на жизнь вращением «баранки», ездит с заглушкой. Ну и как, позвольте спросить, к этому относиться?
Конечно, следует немедленно написать гневное послание агрегатору, чтобы виновный в нарушении ПДД был наказан. Средство, надо сказать, действенное, потому что водитель с низкой оценкой получает меньше заказов и может быть вообще заблокирован на определенное время.
Но прежде чем излить свою ярость путем нажатия сенсорных кнопок, стоит все же спросить у шофера об истинной причине, которая не дает ему соблюдать правила дорожного движения. Может быть, у него что-то болит, а ремень давит? Может быть, ремень неисправен и не вытаскивается из катушки?
Большинство, конечно, скажет, что ремень давит исключительно на имидж и чувство собственного достоинства. Такие водители достойны гневного отзыва. Но есть и весьма интересная и, надо сказать, понятная причина, о которой и поведал порталу «АвтоВзгляд» один из наиболее вменяемых и вежливых шоферов тарифа «комфорт+», предварительно извинившись за не пристегнутый ремень безопасности.
Дело в том, что за день у таксиста может накопиться около 10 000 — 15 000 рублей наличными, которые в тандеме с заначкой в бардачке — мелкие деньги, отложенное на ТО, конверт «на резину» — составляет вполне уже существенную для обыкновенного россиянина сумму. Народ поистратился за время пандемий, проблемы растут ворохом, снимая последние моральные тормоза. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, некоторые готовы пойти даже на криминал. Алкоголь зачастую выступает детонатором: что у трезвого на уме — у пьяного на языке. И тут на их пути вырастает желтый автомобиль с шашечками.
Статистика, конечно, никем не ведется, но случаи с нападениями бывали в практике многих водителей такси. Опытный шофер распознает проблемного клиента и сделает остановку около поста ГИБДД. Но подобные знания, увы, приходят не с молоком матери, а нападение сзади, да еще и пристегнутым ремнем к своему рабочему месту, переживают не все. Именно по этой причине некоторые водители такси никогда не пристегивают ремень — свобода движения порой единственный шанс выжить и выбраться из машины с потенциальным убийцей.
Прежде чем написать гневный отзыв за вопиющее нарушение ПДД, особенно если других причин для негодования не нашлось, не постесняйтесь спросить у шофера об истинной причине, по которой он пренебрегает не только своей, но и пассивно вашей, пассажирской безопасностью. Вполне возможно, что вы услышите историю, от которой волосы зашевелятся на затылке. Правда, в ней гарантированно будет хэппи энд, и это не может не радовать.