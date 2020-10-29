Почему многие таксисты принципиально не пристегиваются ремнем безопасности

Такси — полновесный представитель сферы услуг, так что от удовольствия, полученного пассажиром, или «паксом» на языке шоферов, зависит немало. В том числе и доход самого таксиста. Чаевые здесь — часть зарплаты. И порой не малая.

Культура общения у нас, конечно, находится в стадии роста, многие и вовсе считают себя королем, вызывая «эконом» ради поездки на соседнюю улицу, но большинство «юзеров» все же осознают, что «извозчик» — тоже человек, ничем от пассажира не отличающийся, и манера поведения с ним должна быть соответствующей. Эпоха, когда каждый, кто садился в автомобиль с шашками, считал себя звездой из голливудских фильмов с личным водителем, постепенно уходит.

Впрочем, уходит не слишком быстро. И порой именно водители такси становятся причиной, по которой пассажиры начинают вести себя агрессивно, ставить «двойки» и платить «под расчет». Из каждого утюга нам рассказывают, что ремень — основа основ безопасности в автомобиле, современные машины — а в такси они все современные — настроены так, что каждый находящийся в салоне должен быть пристегнут, иначе быть беде. И тут профессионал, человек, зарабатывающий на жизнь вращением «баранки», ездит с заглушкой. Ну и как, позвольте спросить, к этому относиться?