Mazda готовит к выпуску рядную «шестерку»

Чтобы отчитаться перед акционерами, Mazda выпустила довольно скучный документ под названием «Финансовые результаты за второй квартал 2020 года». И в этом отчете неожиданно всплыла очень интересная информация: не только описание, но даже фотографии силовых установок, которые компания сейчас разрабатывает.

Если верить опубликованным документам, та самая рядная «шестерка» с продольным расположением создается в трех вариантах: бензиновом, дизельном и с воспламенением бензина по дизельному принципу — от сжатия. Из-за «коронакризиса» агрегаты увидят свет до весны 2026 года, хотя раньше предельным сроком назывался март 2025 года.

Напомним, что сейчас легковые «Мазды» имеют поперечное расположение моторов. Однако, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новая Mazda6 как раз должна получить задний привод и продольную компоновку. Эту же схему примерит и родственный кроссовер CX-5.

Из ближайших перспектив отметим тот факт, что кроссовер Mazda CX-30 будут выпускать во Владивостоке. Интересная новинка станет своеобразной заменой семейству Mazda3, которое из-за высокой цены недавно покинуло российский рынок.